السفارة الصينية بلندن تتهم بريطانيا بانتهاك الأعراف الدولية

اعتبر ممثل سفارة الصين ببريطانيا أن لقاء نائب وزير الداخلية البريطاني للشؤون الأمنية، توم توغندهات، مع وزير التقنيات الرقمية التايوانية، أودري تان، انتهاك لقواعد العلاقات الدولية.

وقال الدبلوماسي الصيني: "سمح الجانب البريطاني لشخص معين من تايوان بزيارة المملكة المتحدة ورتب له زيارة مع مسؤول بريطاني. هذا الإجراء يعد انتهاكا خطيرا لمبدأ الصين الواحدة والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية".

ودعت البعثة الدبلوماسية لندن إلى وقف الاتصالات الرسمية مع سلطات تايوان، كما حذرت من أن هذه الإجراءات التي تستهدف تقويض مصالح الصين سيتم الرد عليها.

المصدر: نوفوستي