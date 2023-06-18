قال لاري جونسون وهو محلل سابق بوكالة المخابرات المركزية لقناة Judging Freedom على يوتيوب، إن الناتو حكم على القوات الأوكرانية بالتدمير بسبب رغبة متعجرفة في استعراض وحدة صفوف الغرب

وأضاف جونسون: "نقوم بداية بتدريبهم، وبعد ذلك نقوم بتدميرهم. لقد اختفوا ولم يعد لهم وجود الآن".

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ووفقا للخبير، يرتكب الغرب غلطة إجرامية بإرسال العسكريين الأوكرانيين للتدريب في دول الناتو حيث يصطدم الأوكرانيون بمشكلة جدية: لكل دولة من دول الحلف، معايير تدريب مختلفة ، مما يجعل من الصعب تنسيق أعمال الكتائب، ويجب ترجمة التعليمات المختلفة إلى اللغة الأوكرانية، وخلال ذلك يتم فقدان الكثير من المعلومات المهمة.

وقال جونسون، إن مدة التدريب القصيرة - بضعة أشهر، تؤثر كذلك سلبا بشكل جدي على جودة تدريب الأوكرانيين، لأن هذه المدة من الناحية المثالية يجب أن تكون عدة سنوات. وأشار إلى أن كل شيء يتم لمجرد إظهار وحدة الغرب أمام روسيا.

وتابع جونسون: "نحن نوفر عمدا تدريبا غير كاف للأوكرانيين، ثم نجبرهم على خوض المعركة، وفي الواقع ندفعهم إلى الانتحار".

في وقت سابق، قال هذا المحلل السابق، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة منذ بدء الهجوم المضاد، مما قد يشير إلى فشل وشيك للعملية.

المصدر: نوفوستي