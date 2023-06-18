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أردوغان يهنئ الآباء بعيدهم

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أردوغان يهنئ الآباء بعيدهم
duvarenglish.com/
الرئيس التركي مع أحفاده، أرشيف
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احتفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بـ "يوم الأب"، مهنئا الأتراك بالمناسبة ومترحما على الآباء الراحلين.

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وهنأ أردوغان في تغريدة عبر "تويتر"، بهذه المناسبة جميع الآباء "الذين كرسوا أعمارهم لأسرهم وأبنائهم، وأبدوا أجمل أشكال التضحية وأكثرها تفردا من أجل أبنائهم".

وتابع: "استذكر بالرحمة جميع آبائنا وأجدادنا الذين ارتحلوا إلى الآخرة، وفي مقدمتهم شهداؤنا".

وتحتفل تركيا بيوم الأب في الأحد الثالث من يونيو من كل عام، بينما تحتفل معظم دول العالم وبينها الدول العربية بعيد الأب في 21 يونيو.

المصدر: الأناضول 

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