أردوغان يهنئ الآباء بعيدهم

احتفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بـ "يوم الأب"، مهنئا الأتراك بالمناسبة ومترحما على الآباء الراحلين.

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وهنأ أردوغان في تغريدة عبر "تويتر"، بهذه المناسبة جميع الآباء "الذين كرسوا أعمارهم لأسرهم وأبنائهم، وأبدوا أجمل أشكال التضحية وأكثرها تفردا من أجل أبنائهم".

وتابع: "استذكر بالرحمة جميع آبائنا وأجدادنا الذين ارتحلوا إلى الآخرة، وفي مقدمتهم شهداؤنا".

Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakârlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum.



Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 18, 2023

وتحتفل تركيا بيوم الأب في الأحد الثالث من يونيو من كل عام، بينما تحتفل معظم دول العالم وبينها الدول العربية بعيد الأب في 21 يونيو.

المصدر: الأناضول