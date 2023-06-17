رغم المشهد العالمي السلبي.. أردوغان يكشف عن طموحاته للاقتصاد التركي

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة الـ30 لمجلس المصدرين وحفل تكريم رجال الأعمال الأكثر تصديرا في إسطنبول، السبت، عن طموحاته للاقتصاد التركي.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبة بلاده في زيادة قيمة صادراتها إلى 265 مليار دولار بنهاية العام الجاري، رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي.

وقال أردوغان: "نرغب في زيادة صادراتنا بنهاية 2023 إلى 265 مليار دولار رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي، وإلى 285 مليار دولار العام القادم، وإلى الوصول بصادراتنا إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028".

ولفت إلى أن الدولة التركية سخرت كل إمكانياتها لإزالة العراقيل من أمام التجار والمؤسسات، مشيرا إلى أن بلاده حققت أرقاما قياسية في زيادة الانتاج والصادرات التجارية المحلية.

وشدد أردوغان على أن تركيا أصبحت مركزا تجاريا استراتيجيا بعدما تعافى قطاع التوريد فيها.

وفي سياق آخر، أفاد أردوغان أن "تركيا ستشهد استقبال 2 مليون سائح في قطاع السياحة العلاجية خلال 2023".

المصدر: RT