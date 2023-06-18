بيسكوف ردا على دعوات لقتل الروس: سنعاقب كل من يقوم بذلك

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في برنامج تلفزيوني، إن روسيا ستعاقب كل الذين يدعون إلى قتل المواطنين الروس.

وأضاف بيسكوف: "كما يقول أعداؤنا ، يجب أن نقاتل معهم. لا يجوز تهديد الروس بالقتل. يجب أن يقوم الروس بمعاقبة كل من يقوم بذلك، ونحن حتما سنفعل ذلك".

بهذا الشكل، علق ممثل الكرملين، على كلام ميخائيل بودولاك مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، الذي قال إن خطط كييف العسكرية تشمل "قتل أقصى عدد من الروس".

وتابع بيسكوف: "بودولياك، ليس أول من يطلق مثل هذه التصريحات. لقد تحدث كل من رئيس الاستخبارات العسكرية وأعضاء مجلس الأمن الأوكراني مرات كثيرة عن الرغبة في قتل أكبر عدد ممكن من الروس. طبعا نحن نرغب بشدة أن يتم تقييم مثل هذه التصريحات على الأقل بطريقة ما في الخارج ".

وحسب رأي بيسكوف، يجب على البرلمانيين في دول الغرب أن يعرفوا إلى أين ولمن يرسلون المساعدات.

وقال: " إنهم يرسلون المساعدة إلى هؤلاء القتلة. أي إلى الأشخاص الذين يعلنون عن رغبتهم في قتل الروس ".

في أوائل مايو، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، في مقابلة مع ياهو نيوز إن هيئات الأمن الأوكرانية المختصة "قتلت وستستمر في قتل الروس في أي مكان في العالم حتى تحقيق النصر الكامل".

المصدر: نوفوستي