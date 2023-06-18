"واشنطن بوست": الأوكرانيون خسروا كميات هائلة من المعدات الحربية الأساسية

قالت صحيفة"واشنطن بوست"، إنه سيكون من الصعب على القوات الأوكرانية اختراق خط الدفاع الأول الروسي، لأن الأوكرانيين فقدوا بالفعل كميات هائلة من المعدات الحربية الرئيسية

وأضافت الصحيفة في مقالتها: "يقاتل الروس، في مواقع معدة بشكل جيد، وقد جمعوا ما يكفي من ذخيرة المدفعية، بالإضافة إلى أنهم يملكون كميات كبيرة من الطائرات بدون طيار".

وترى الصحيفة، أن الهجوم الأوكراني المضاد، الذي انتظره كثيرون في الغرب، لم يحقق سوى القليل من النجاح الملموس لنظام كييف، على الرغم من أنه مستمر منذ أسبوعين حتى الآن.

ويبدو واضحا، أنه من الصعب على الأوكرانيين، اختراق خطوط الدفاع الروسية ، المحمية بواسطة "بحر من الألغام" والمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة.

وقالت الصحيفة: "إنه أمر صعب فعلا. لقد تم بالفعل تدمير الكثير من المعدات الأوكرانية المصممة لاختراق الدفاع، لذا فإن المرور بكل هذه الألغام سيكون تحديا حقيقيا، رغم أن الحديث يدور فقط عن الخط الأول من التحصينات الروسية".

وأشارت المقالة إلى أن هذا التهديد البري، ليس المشكلة الوحيدة التي تواجه القوات المسلحة الأوكرانية، فهي تتعرض لنيران مكثفة من طائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة الروسية، وهي تفتقد للقوة الجوية المناسبة لحمايتها.

المصدر: نوفوستي