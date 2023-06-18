الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة للعدو في منطقة خيرسون

أعلن مصدر مطلع في مقاطعة خيرسون، أن وحدات مجموعة "دنيبر" بالجيش الروسي تمكنت من تدمير مستودع ذخيرة وكذلك مدفع هاوتزر M777 للقوات الأوكرانية بمنطقة الجزر بمقاطعة خيرسون.

وقال المصدر: "بإصابات نارية مباشرة، تم تدمير مستودع ذخيرة وكذلك مدفع هاوتزر M777 للقوات الأوكرانية منطقة الجزر. وبلغت خسائر العدو هناك: مقتل 5 من العسكريين وإصابة 3 آخرين بجروح بدرجات متفاوتة الخطورة ".

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ووفقا للمصدر، على نفس اتجاه خيرسون، دمر الجيش الروسي كذلك نقطة انتشار مؤقت لوحدة من القوات المسلحة الأوكرانية في المركز السكني أنتونوفكا، وتكبد العدو خلال ذلك 7 قتلى وإصابة 10 آخرين بجروح مع إعطاب عربتين وتدمير مدافع هاوتزر من طراز Msta-B مع الذخيرة.

وعلى اتجاه كاخوفكا، استهدف الجيش الروسي موقعا للقوات الأوكرانية ودمره، ونجم عن ذلك مصرع خمسة جنود أوكرانيين وإصابة 6 آخرين بجروح.

المصدر: تاس