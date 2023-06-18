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إندونيسيا تشتري 13 رادارا بعيد المدى لحماية أرخبيلها

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إندونيسيا تشتري 13 رادارا بعيد المدى لحماية أرخبيلها
kompas.id/
رادار GM400a
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طلبت إندونيسيا 13 رادارا عسكريا بعيد المدى من تاليس الفرنسية لتعزيز جهود المراقبة الجوية عبر أرخبيلها الهائل، حسبما ذكرت الشركة المصنعة وشركة دفاع إندونيسية حكومية.

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وقالت الشركتان "تاليس" الفرنسية و"بي تي لين إندوستري" الإندونيسية، اليوم الأحد في بيان مشترك إن رادارات غراوند ماستر 400 ألفا (GM400a) ستسمح للجيش الإندونيسي "بالاستفادة من صورة جوية واحدة تدمج الكشف عن جميع أنواع التهديدات، من الطائرات والصواريخ إلى طائرات الهليكوبتر والمركبات الجوية غير المأهولة".

لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة التي تمتد لعدة سنوات، لكن من المعروف أن الرادار الواحد تبلغ كلفته عشرات الملايين من الدولارات.

وقال باسكال سوريس، رئيس "تاليس إنترناشونال" لوكالة فرانس برس، إن منظومة GM400a عبارة عن رادار متنقل يبلغ مداه 515 كيلومترا (320 ميلا) و"يدمج قدرات الذكاء الاصطناعي لإدارة الكميات الهائلة من البيانات".

وقالت إن شراء 13 رادارا من الجيل الأخير "يظهر اهتمام هذا البلد بمراقبة المجال الجوي المحيط، والذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالوضع في المحيطين الهندي والهادئ".

ينص العقد على قيام "تاليس" ببناء الرادارات ونظام الكمبيوتر لمعالجة المعلومات التي يتلقونها. 

المصدر: أ ف ب

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