قال أوليغ تشيخوف رئيس المركز الصحفي لمجموعة "شرق" بالجيش الروسي، إن قوات هذه المجموعة أحبطت محاولتين للهجوم من جانب الجيش الأوكراني على اتجاه زابوروجيه.

وأضاف الضابط: "تم في منطقة ليفادني على اتجاه زابوروجي، إحباط هجوم للعدو بقوة وصلت إلى سرية بدعم من الدبابات. وخلال ذلك تم تدمير دبابتين وعربتي قتال مصفحتين وحوالي 70 ٪ من القوة المهاجمة. وتم صد هجوم على المركز السكني بياتيخاتكي. وخلاله تم تدمير أكثر من 10 دبابات والعديد من المدرعات وكذلك القضاء على عدد كبير من جنود العدو".

إقرأ المزيد

ودمر الطيران الحربي الروسي، عربات قتالية مصفحة وناقلات جند مصفحة ، كما ألحق إصابات نارية بأماكن تجمع المسلحين الأوكرانيين في منطقتي ليفادني بياتيخاتكي. وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية العديد من الدرونات الجوية المعادية.

وكذلك قامت قوات مجموعة "شرق" بدعم من المدفعية والطيران ألحق هزيمة نارية بالعدو وأفشلت محاولاته للقيام بعمليات هجومية في منطقة اوراجيني.

وخلال تبادل القصف المدفعي، تمكنت القوات الروسية من تدمير مدفع هاوتزر من طراز M-777 في منطقة شاختيورسكي، ودمر الطيران الحربي الروسي العديد من العربات المدرعة والعناصر المعادية في منطقة نوفودونيتسكي. وأسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية هناك، طائرة بدون طيار معادية من طراز "فالكيري".

المصدر: تاس