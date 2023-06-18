قال سيرغي زيبنسكي رئيس المكتب الصحفي لمجموعة "غرب" بالجيش الروسي، إن الطيران الحربي الروسي وجه ثماني ضربات بالقنابل والصواريخ ضد القوات الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك

وأضاف الضابط في حديث لمراسل "نوفوستي": "قامت مروحياتنا الضاربة من طراز كا-52 ومي-28، وكذلك قاذفاتنا من طراز سو-25، بتوجيه ثماني ضربات بالقنابل والصواريخ ضد تجمعات عناصر وأسلحة القوات الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك".

ووفقا له دكت قوات مجموعة "غرب" مواقع العدو على اتجاه كوبيانسك في منطقة ستاروفيروفكا بقذائف راجمات الصواريخ من طراز "تورنادو-إس ".

في منطقة دفاع جيش الدبابات الأول، قامت مدفعية المجموعة الروسية بفتح نيرانها وقضت على مجموعة تخريب واستطلاع من اللواء الميكانيكي الأوكراني رقم 32، كما أحبطت ثلاث محاولات لمبادلة العناصر في القوات الأوكرانية على الخط الأمامي في منطقتي بيرستوفسكي وستيلماخوفكا.

بالإضافة إلى ذلك، استخدمت القوات الروسية في منطقة المركز السكني كيسلوفكا، مدافع الهاون ودبابات "تي-72" لقصف مواقع العدو، الذي تكبد خسائر إجمالية، بلغت فصيلة من العناصر وناقلة جند مدرعة وشاحنة عسكرية.

المصدر: نوفوستي