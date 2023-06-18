بايدن يدعو إلى مزيد من الضرائب على "فاحشي الثراء"

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليل السبت، بإطار تجمع حملته الانتخابية لعام 2024 في بنسلفانيا، إلى فرض ضرائب أكبر على الشركات الكبرى وأصحاب المليارات.

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وأشاد الرئيس الأميركي باستثماراته في البنية التحتية والتقنيات المتطورة، مشددا على أن "الوقت حان كي يبدأ فاحشو الثراء بدفع مستحقاتهم العادلة".

وأعرب بايدن وسط الهتافات، في مركز المؤتمرات في فيلادلفيا وأمام جمهور من النقابيين، عن قناعته بأن "هذا البلد (الولايات المتحدة) على وشك الإقلاع"، وقال إن "الاستثمارات التي قمنا بها خلال السنوات الثلاث الماضية لديها القدرة على تغيير هذا البلد في العقود الخمسة المقبلة"، منوها بهذا السياق إلى "قانون الرقائق والعلوم" الذي يوفر نحو 53 مليار دولار للإنتاج والبحث في قطاع الشرائح الإلكترونية، وإلى "قانون خفض التضخم" لدعم الاستثمار في الطاقة الخضراء.

وحذر بايدن خلال مخاطبته الحاضرين من أنه إذا فاز الجمهوريون عام 2024 بالانتخابات الرئاسية فإنهم "سيهاجمون وظائفكم" من خلال التراجع عن الإصلاحات التي قام بها خلال ولايته.

وفي ما يتعلق بالأكثر ثراء قال "لا مانع من كونهم أصحاب مليارات. عليهم فقط دفع نصيبهم العادل. ببساطة حان الوقت للشركات الكبيرة والفاحشي الثرياء كي يبدأوا في دفع نصيبهم العادل".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر من العام 2024، ويعد دونالد ترامب الرئيس السابق، المرشح الأكثر حظا لمنافسة بايدن، رغم المشاكل القانونية والدعاوى القضائية التي يواجهها.

المصدر: RT + أ ف ب