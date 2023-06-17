مدفيديف: من المؤسف أن يتحكم بايدن الخرف بهذا الكم من الأسلحة النووية

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن أسفه لامتلاك الرئيس الأمريكي جو بايدن الخرف الغارق في الفساد هو وأسرته، أسلحة نووية يوزعها في أوروبا حسب رغبته.

وأضاف مدفيديف عبر "تلغرام":" يتطلع هذا الخرف الغارق في الفساد هو وأسرته إلى إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، واعتبر أن نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس تصرف غير مسؤول من قبل موسكو، في الوقت الذي تنتشر فيه الأسلحة الأمريكية في سائر أرجاء أوروبا، وهي ليست أسلحة نووية تكتيكية، بل ذخائر طيران".

وأوضح أن الأسلحة النووية الأمريكية منتشرة في ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وتركيا، وأضاف: "إنه لأمر مؤسف بالفعل أن يمتلك شخص فاسد كبادين هذا الكم من الأسلحة النووية تحت تصرفه".

وشدد على أن وجود هذا الكم من الأسلحة النووية في أوروبا تحت تصرف بايدن كارثة حقيقية، فهو يمتلك أكبر قاعدة نووية حول العالم.

المصدر: نوفوستي