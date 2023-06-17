بايدن يجدد موقفه من نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس قرارا غير مسؤول"، متجاهلا نشر واشنطن أسلحة نووية في أوروبا منذ أمد طويل، قبل إقدام روسيا على هذه الخطوة.

وقال بايدن في حديث صحفي: "لقد علقت على هذا الأمر في أكثر من مناسبة، هذا القرار غير مسؤول على الإطلاق".

وعلى صعيد آخر، عارض بايدن تبسيط معايير الانضمام إلى حلف الناتو أمام أوكرانيا.

وشدد على أن "كييف يجب أن تتبع نفس القواعد التي التزمت بها الدول الأعضاء الأخرى للانضمام إلى الحلف".

المصدر: نوفوستي