وفاة حفيد الثائر الروسي تروتسكي عن 97 عاما في المكسيك

أعلنت الحركة الاشتراكية اليسارية المكسيكية وفاة، فسيفولود فولكوف، حفيد الثائر الروسي ليون تروتسكي، في العاصمة المكسيكية مكسيكو عن عمر ناهز 97 عاما.

وقال الحركة: "توفي حفيد ليون تروتسكي الذي رافق الثوري الروسي في السنوات الأخيرة من حياته، وهو أكثر الناس المتفانيين في الدفاع عن تاريخ جده وأفكاره".

ووصل فولكوف مع جده إلى المكسيك عام 1939، وفي عام 1940، شهد محاولتين لاغتيال جده، حيث أصيب في الأولى بجروح طفيفة، وقتل في الثانية.

ودرس فولكوف الكيمياء وشارك في الحركة الاشتراكية المكسيكية، وعام 1990 افتتح متحف "تروتسكي" في منزل جده في حي كويواكان، وأشرف عليه حتى وفاته.

المصدر: نوفوستي