بيسكوف: أوكرانيا مسلوبة السيادة وتسير وفقا للإملاءات الغربية

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن أوكرانيا لا تتمتع بالسيادة، وتسير وفقا للإملاءات الغربية.

وأوضح بيسكوف في حديث لـ RT، أن "أوكرانيا لا تتمتع بالسيادة، وأنه ليس لديها أدنى إرادة أو رغبة أو حتى قدرة على إملاء موقف سيادي مستقل، بعيدا عن أوامر رعاتها الغربيين".

وأضاف أن جميع المفاهيم التي يروج لها نظام كييف، وجميع أفعاله وتصرفاته مبنية على إملاءات غربية وتحديدا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه حقيقة واضحة يدركها الجميع، وأن مسألة السيادة الأوكرانية هي "مفهوم مجرد".

المصدر: RT