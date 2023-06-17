إصابة 12 شرطيا خلال مظاهرة بفرنسا

أصيب 12 شرطيا خلال مواجهات في مقاطعة سافوي الفرنسية بين رجال الأمن والمتظاهرين المعارضين لمشروع سكة للقطارات السريعة بين ليون الفرنسية، وتورينو الإيطالية.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين على حسابه على تويتر: "أعبر عن دعمي لجنود الدرك الـ 12 المصابين".

وشكر أيضا قوات الدرك التي شاركت بألفين من عناصرها لتفريق المتظاهرين خلال احتجاجات السبت.

بدوره، أعلن محافظ سافوي، فرانسوا رافيير، خلال مؤتمر صحفي، عن إصابة أحد المتظاهرين.

وأعلنت قناة BFMTV التلفزيونية أن ما يريد عن 3 آلاف شخص قرروا تنظيم احتجاجات للتعبير عن رفضهم للمشروع التي أعلنت عنه وزارة الداخلية".

وفقا للقناة، يتضمن المشروع، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، شق نفق عبر جبال الألب بطول 57.5 كيلومترًا، وتقدر تكلفة المشروع بأكثر من 26 مليار يورو.

وتجري المظاهرات بالرغم من حظر فرضته السلطات المحلية على تنظيم احتجاجات في المنطقة.

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن النشطاء الذين وقفوا في الاعتصامات يعارضون مد خط سكة حديد بسبب تداعيات المشروع على البيئة، وتأثيراته على الموارد المائية.

وكانت صحيفة "موند" قد أشارت إلى أن السلطات قررت نشر 2000 من رجال الدرك والشرطة في موقع الاحتجاجات لمنع تنظيم التظاهرات.

المصدر: نوفوستي