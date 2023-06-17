 
مباشر

رئيس جنوب إفريقيا يكشف تفاصيل عن المبادرة الإفريقية للسلام في أوكرانيا

أخبار العالم

رئيس جنوب إفريقيا يكشف تفاصيل عن المبادرة الإفريقية للسلام في أوكرانيا
Globallookpress Chris Kleponis
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vits

كشف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، خلال اجتماع وفد القادة الأفارقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بطرسبورغ اليوم، أن المبادرة الإفريقية للتسوية في أوكرانيا تقوم على 10 نقاط.

وقال رامافوزا: "نحن نبحث عن السلام، نريد أن نكون وسطاء في تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا في هذا النزاع. نود أن نطرح عليكم 10 نقاط تقوم عليها مبادرتنا".

إقرأ المزيد
بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع كل من يريد السلام
بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع كل من يريد السلام

وأضاف: إحدى النقاط تؤكد أن جميع أطراف النزاع يحق لهم الحصول على ضمانات أمنية. والنقطة الرابعة تتعلق باعتراف واضعي خطة التسوية بسيادة جميع الأطراف المنخرطة في النزاع، فيما تشير النقطة السادسة إلى "حرية حركة الحبوب عبر البحر الأسود بحيث تتم إزالة كافة العوائق عن طريقها".

وشدد رئيس جنوب إفريقيا على أن "النقطة الثامنة تتعلق بإطلاق سراح أسرى الحرب من الجانبين"، مشيرا إلى "قضية الأطفال الذين أصبحوا رهائن هذا النزاع، والذين يتعين عودتهم لمنازلهم".

أما النقطة التاسعة، فأشار رامافوزا إلى أنها تتعلق بإعادة إعمار ما دمره النزاع.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا