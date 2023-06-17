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اليونان.. استمرار البحث عن ناجين في حادث انقلاب زورق للمهاجرين على متنه 750 شخصا

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اليونان.. استمرار البحث عن ناجين في حادث انقلاب زورق للمهاجرين على متنه 750 شخصا
Gettyimages.ru
كان علة متنه 750 شخصا.. استمرار البحث عن ناجين وجثث من غرق مركب مهاجرين قبالة اليونان
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أفاد خفر السواحل اليوناني يوم السبت بأنه يواصل عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب غرق مركب مكتظ بالمهاجرين في أحد أعمق مناطق البحر المتوسط.

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وقال خفر السواحل إن فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية وأربع سفن أخرى تعمل على مسافة 47 ميلا بحريا (54 ميلا، 87 كيلومترا) جنوب غرب مدينة بيلوس في جنوب غرب اليونان.

وأضاف خفر السواحل أن مروحيتين من البحرية وخفر السواحل انضمتا إلى العملية في وقت سابق.

وحتى الآن، تم إنقاذ 104 ناجين وانتشال 78 جثة من بين ركاب سفينة الصيد التي كانت تقل 750 رجلا وامرأة وطفل من سوريا ومصر وفلسطين وباكستان، ولم يتم العثور على ناجين أو جثث منذ يوم الأربعاء، يوم وقوع الحادث.

ومع ذلك، لا تزال السلطات اليونانية تواجه انتقادات بسبب فشلها في التحرك بسرعة أكبر، وردت بأن المهاجرين أصروا على أنهم لا يحتاجون إلى أي مساعدة، لكن المنظمات غير الحكومية تقول إنهم تلقوا نداءات عدة طلبا للمساعدة.

المصدر: أ ب

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