"أهلا بكم في فلسطين المحتلة".. مضيفة تثير ضجة على متن طائرة!

تسببت مضيفة في شركة الطيران الإيرلندية منخفضة التكلفة "Ryanair" بضجة على متن رحلة متجهة إلى تل أبيب هذا الأسبوع، حيث أبلغت الركاب أنهم هبطوا في فلسطين المحتلة.

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ووفقا لتقارير إعلامية، نقلتها "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، فإنه أثناء رحلة الأحد من بولونيا الإيطالية إلى تل أبيب، قالت مضيفة مرارا وتكرارا باللغتين الإنجليزية والإيطالية أن الوجهة النهائية هي "فلسطين المحتلة".

وعندما طلب منها الركاب تصحيح نفسها، رفضت المضيفة ذلك، واندلعت ضجة وهرج ومرج على متن الطائرة.

وأفادت "القناة 12" بأن ركاب حاولوا تصوير المضيفة والتعرف عليها، لكنهم تعرضوا للتهديد بالاعتقال عند الهبوط.

واعتذرت شركة الطيران يوم الخميس عن الحادثة، واصفة إياها بأنها "خطأ بريء".

وقالت Ryanair في بيان إن "أحد أفراد الطاقم المبتدئين في هذه الرحلة من بولونيا إلى تل أبيب بتاريخ 10 يونيو، قال عن طريق الخطأ إنه سيتم الهبوط في "فلسطين" بدلا من "تل أبيب"، مضيفة: "كان هذا خطأ بريئا بلا نية وتم تصحيحه على الفور والاعتذار عنه من قبل شركة الطيران".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل