قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم تكريم عناصر وحدة هندسة عسكرية على عملهم المتقن في نشر حقول الألغام التي فتكت بالآليات المدرعة الغربية المستخدمة في القوات الأوكرانية.

وذكرت الوزارة، أنه تم منح مكافأة مالية لكل منهم قدرها 50 ألف روبل، لنجاحهم في تفجير مركبات مدرعة غربية بواسطة حقول الألغام التي نصبوها.

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وأضافت الوزارة: "خلال تنفيذ المهمة الموكلة، قام العسكريون الروس من وحدة هندسة عسكرية بنشر حقل ألغام على الطريق المتوقع لتقدم مدرعات العدو وآلياته. نفذ النازيون الأوكرانيون، محاولة للهجوم على خط الدفاع الأمامي للوحدات الروسية، لكن حقل الألغام المنشور بشكل جيد، منع محاولة الاختراق".

ووفقا للوزارة، سمح ذلك بتدمير عربتين مصفحتين أجنبيتين للعدو.

المصدر: نوفوستي