وفاة 14 إيرانيا تناولوا مشروبات كحولية فاسدة

قالت وسائل إعلام إيرانية يوم الجمعة، إن أكثر من 10 أشخاص توفوا بعد أن تناولوا مشروبات كحولية فاسدة.

وأفادت وسائل الإعلام بأن 88 شخصا من سكان مدينة كرج غرب العاصمة طهران تسمموا بعد تناول مشروبات كحولية فاسدة وتم نقلهم إلى مستشفيات المدينة.

وذكرت أن 14 إيرانيا ممن تسمموا فارقوا الحياة، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت الليلة الماضية.

وقال رئيس جامعة البرز للعلوم الطبية إن حوالي 40 من هؤلاء يخضعون للعلاج وغسيل الكلى في مستشفيات محافظة البرز، وأن الحالة العامة لمعظمهم جيدة.

وأوضح أن كل المصابين بالتسمم يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي، وضيق في التنفس، وتشوش في الرؤية، ودوار.

وأكد أن عددا من المصابين بالتسمم خرجوا من المستشفيات بعد العلاج.

وصرح بأن التحقيقات أظهرت أن تناول المشروبات الكحولية مثل الميثانول تسبب في تسمم هؤلاء الأشخاص.

المصدر: موقع "انتخاب" الإيراني