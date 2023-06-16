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زيلينسكي: لا جدوى من زيارة القادة الأفارقة روسيا وطرح مبادرتهم للسلام

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زيلينسكي: لا جدوى من زيارة القادة الأفارقة روسيا وطرح مبادرتهم للسلام
Globallookpress
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه لا يلمس أي معنى لزيارة القادة الأفارقة إلى روسيا حاملين معهم مبادرتهم للسلام في أوكرانيا، تاركا "القرار لهم في نهاية المطاف".

وأشار زيلينسكي في مؤتمر صحفي في العاصمة كييف: "هذا قرارهم وليس من الواضح كم هو منطقي. لكنهم قادة لدول حرّة، ولذلك هذا خيارهم".

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وفي وقت سابق، صرّح وزير خارجية جنوب إفريقيا زين دانجور بأن رئيس البلاد سيريل رامافوزا وزعماء خمس دول إفريقية أخرى سيزورون العاصمة موسكو وكييف مطلع يونيو في إطار مبادرة السلام الإفريقية.

وأكد الرئيس رامافوزا أن القادة الأفارقة أبلغوا زيلينسكي، خلال اجتماعهم معه، بضرورة إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن.

وقال خلال مؤتمر صحفي في كييف: "من الضروري إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن، لأن أي نزاع يجب أن ينتهي. ومن الأفضل إنهاء النزاع قبل ضياع كل شيء. هذه هي الرسالة التي قدمناها".

ووصل رئيس جنوب إفريقيا وعدد من القادة الأفارقة اليوم الجمعة إلى كييف لبحث المبادرة الإفريقية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتوجه رامافوزا إلى موسكو قادما من كييف.

المصدر: نوفوستي

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