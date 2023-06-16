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مقتل 9 مدنيين في دونيتسك بقصف أوكراني خلال أسبوع

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مقتل 9 مدنيين في دونيتسك بقصف أوكراني خلال أسبوع
Legion-Media
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قتل تسعة مدنيين، وأصيب 17 آخرون، بينهم طفلان، في جمهورية دونيتسك الروسية خلال أسبوع جراء قصف قوات كييف.

وأشارت بيانات نشرتها أمينة مظالم جمهورية دونيتسك داريا موروزوفا على قناة تيلغرام: أنه "خلال فترة العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا على جمهورية دونيتسك، قُتل 8936 شخصًا، من بينهم 227 طفلاً. وبلغ عدد الجرحى المدنيين نتيجة اعتداءات الجيش الأوكراني طوال مدة العدوان 12202، بينهم 776 طفلاً".

وأعلنت روسيا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. وأوضح الرئيس فلاديمير بوتين أن هدف العملية "حماية المدنيين الذين تعرضوا للإضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى  ثماني سنوات".

المصدر: ريا نوفوستي

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