مصادر: لندن وجهت طلبا لكييف بشأن استخدام الدبابات Challenger 2

طلبت السلطات البريطانية من كييف عدم استخدام الدبابات Challenger 2 في المرحلة الأولى من الهجوم المضاد، حسبما أفادت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن مصادر في مكتب رئيس أوكرانيا.

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وبعدمت خسرت القوات المسلحة الأوكرانية عددا من دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع التي انتهى بها المطاف في أيدي الجيش الروسي، اعتبرت استخبارات MI-6 البريطانية أنه "من غير المنطقي" استخدام الدبابات البريطانية في اقتحام خطوط الدفاع الروسية على جبهة الجنوب.

وكانت مجلة BILD الألمانية ذكرت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية فقدت خلال تحركاتها الأولى في إطار الهجوم المضاد على محور زابوروجيه، دبابتين "ليوبارد 2" و13 مركبة مشاة قتالية "برادلي" في يوم واحد.

وتحدثت تقارير عن أن بريطانيا اشترطت تسليم دباباتها Challenger 2 لأوكرانيا بعدم وقوعها في أيدي الجيش الروسي، لذلك طالب البريطانيون بأن يضع الأوكرانيون في كل دبابة مسلمة لهم حشوة من المتفجرات تساعد في تفجيرها عن بعد.

المصدر: وكالات