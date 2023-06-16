أوربان: على هنغاريا أن تكون مستعدة لأي وضع في أوكرانيا

قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، في حديث إذاعي اليوم الجمعة، إنه يجب على بلاده أن تكون مستعدة لتطور الوضع في أوكرانيا بأي شكل من الأشكال.

وأشار أوربان، إلى أنه أعطى خلال اجتماع لمجلس الدفاع تعليمات للقيادة العسكرية للبلاد، لكي تكون القوات المسلحة الهنغارية مستعدة للعمل وإبداء رد الفعل المطلوب في أي تطور للنزاع في أوكرانيا.

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وأضاف الزعيم الهنغاري: "الوضع العسكري يزداد سوءا. هناك الكثير من العناصر غير المتوقعة. وخلال هذا الوقت، يجب أن تكون المؤسسات المسؤولة عن أمن هنغاريا وقادتها، على استعداد دائم للعمل بغض النظر عما يحدث. خلال اجتماع مجلس الدفاع أوكلت مهام محددة إلى وزير الدفاع وقائد الجيش ووزير الداخلية. أعتقد أننا فعلنا كل ما في وسعنا من أجل ضمان أمن البلاد".

وفي وقت سابق قال أوربان، إنه تم عقد مجلس الدفاع صباح 8 يونيو بسبب تصاعد القتال في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي