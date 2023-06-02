رئيس الوزراء الهنغاري: لن نسمح بجرنا إلى حرب ضد روسيا

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن الحكومة الحالية لن تسمح بجر البلاد إلى الصراع في أوكرانيا.

جاء ذلك ضمن تصريحات أوربان لمحطة إذاعة Kossuth، ردا على التصريح الأخير لممثل المعارضة، عمدة بودابست غيرغي كاراتشون، الذي قال إن هنغاريا "في حالة حرب بالفعل مع روسيا"، حيث تابع رئيس الوزراء: .

إقرأ المزيد

ووفقا لأوربان، لن يسمح أي شخص عاقل، سمع عن الحرب العالمية الثانية، بمثل هذه التصريحات، وتابع: "ما دامت الحكومة الحالية في السلطة، فإن هنغاريا لن تخوض حربا مع روسيا".

وكان أوربان قد صرح مرارا وتكرارا بأن قادة الاتحاد الأوروبي ودول عدة فيه يحاولون جر هنغاريا إلى الصراع في أوكرانيا، وحثها على الشروع في إمداد كييف بالأسلحة، إلا أن بلاده "تقف إلى جانب السلام"، ومنذ بداية الصراع الأوكراني، دعت الحكومة الهنغارية باستمرار الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام.

المصدر: تاس