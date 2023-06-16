مكافأة أكثر من 10 آلاف عسكري روسي لقاء تدمير معدات العدو

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أكثر من 10 آلاف عسكري روسي، قد نالوا مكافآت مالية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لقاء تدمير معدات عسكرية للعدو.

وأضافت الوزارة في بيانها: "في عام 2022، تلقى 7064 عسكريا من الجيش الروسي مدفوعات مالية لقاء قيامهم شخصيا بتدمير 11586 قطعة من المعدات العسكرية والأسلحة الأوكرانية. وفي الفترة من 1 يناير إلى 31 مايو من العام الجاري، نال 3193 عنصرا من الجيش الروسي مدفوعات مالية لقاء تدميرهم شخصيا 4415 قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية والغربية".

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وأكدت الوزارة على عدم وجود أية قيود على المدفوعات والمكافآت المالية، حيث تتحدد قيمتها وفقا لنوع وكمية المعدات الحربية المعادية التي تم تدميرها.

وعلى سبيل المثال، في هذا العام، استلم العسكريون الروس:

-300 ألف روبل لقاء كل مروحية من المروحيات الـ45 والطائرات الحربية الـ71 الأوكرانية التي تم تدميرها.

-300 ألف روبل لقاء تدمير 15 منصة إطلاق صواريخ "توشكا- أو" وراجمات الصواريخ هيمارس.

- 100 ألف روبل- لقاء كل مدرعة من مئات المركبات المدرعة التي تم تدميرها.

-50 ألف روبل لقاء كل قطعة من 1501 مركبة مدرعة قتالية و203 بطاريات مدفعية ذاتية الدفع و85 راجمة صواريخ.

-50 ألف روبل لقاء كل اعتراض ناجح لصاروخ، من أصل 941 صاروخا أطلقتها مجمعات "توشكا-أو" و"أولخا" و"سميرتش" و"أورغان" و"هيمارس"، بالإضافة إلى 1211 طائرة بدون طيار.

وذكرت وزارة الدفاع أنه قد تمت مكافأة البحارة العسكريين، الذين دمروا ستة زوارق مسيرة عالية السرعة، عند مهاجمتها للسفن الروسية والبنية التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم، حيث حصل كل منهم على 200 ألف روبل.

المصدر: نوفوستي