شاهد.. تدمير زوارق أوكرانية مسيرة حاولت مهاجمة سفينة حربية روسية في البحر الأسود

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو وصورا توثق عملية التصدي لهجمات زوارق أوكرانية مسيرة وتدميرها كانت قد حاولت مهاجمة سفينة "برييازوفه" التابعة لأسطول البحر الأسود.

وسبق أن أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قامت حوالي الساعة 01:30 بتوقيت موسكو، بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "برييازوفه" التابعة لأسطول البحر الأسود، وذلك باستخدام 6 قوارب سريعة مسيرة عن بعد.

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المصدر: وزارة الدفاع الروسية