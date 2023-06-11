الدفاع الروسية تعلن تدمير 6 زوارق أوكرانية مسيرة حاولت مهاجمة سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود، وتدمير جميع الزوارق التي شاركت في العملية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية قامت في حوالي الساعة 01:30 بتوقيت موسكو، بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "برييازوفه" التابعة لأسطول البحر الأسود، وذلك باستخدام 6 قوارب سريعة مسيرة عن بعد.

وأشارت الوزارة إلى أن سفينة "برييازوفه" الروسية كانت تقوم بمهام مراقبة الوضع وضمان الأمن على طول "السيل التركي" و"السيل الأزرق"، لخطوط أنابيب الغاز في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود.

وأكدت الوزارة أن القوات الروسية تصدت للهجوم وتمكنت من تدمير جميع القوارب بنيران أسلحة السفينة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سيفاستوبول.

وأضافت أن محاولة الهجوم لم تسفر عن أي أضرار كما أن السفينة لم تتعرض لأي إصابات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية