البرلمان الأوروبي يدعو الناتو لقبول عضوية أوكرانيا بأسرع ما يمكن

تبنى البرلمان الأوروبي يوم الخميس قرارا يدعو فيه حلف الناتو "لتمهيد الطريق وقبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف بأسرع ما يمكن".

وصوت إلى جانب القرار 425 نائبا في البرلمان، فيما عارضه 38 نائبا، وامتنع 42 برلمانيا آخر عن التصويت.

وجاء في القرار أن "نواب البرلمان الأوروبي يدعون الحلفاء في الناتو إلى تنفيذ التزاماتهم أمام أوكرانيا والسماح لكييف بأن تكون مدعوة إلى الحلف الدفاعي".

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ويتوقع النواب انطلاق عملية انضمام أوكرانيا إلى الناتو بعد انتهاء العمليات القتالية.

وأضافوا أنه حتى انضمام أوكرانيا إلى الناتو، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والحلفاء في الناتو والشركاء أن يتعاونوا مع كييف بشأن وضع جدول زمني لتقديم الضمانات الأمنية.

واعتبر البرلمانيون أن اندماج أوكرانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي "سيعزز الأمن الإقليمي والعالمي، والروابط بين هذا البلد والمجتمع الأوروبي الأطلسي".

المصدر: إنترفاكس