أكد العقيد الأمريكي المحارب المخضرم في فيتنام، ديك بلاك، أن قوات كييف في هجومها المضاد اصطدمت "بجدار فولاذي" من الدفاعات الروسية، منع تقدمها وكبدها خسائر فادحة في العدد والعتاد.

وقال بلاك: "أصطدم الهجوم المضاد الأوكراني بجدار فولاذي. قُتل 7 آلاف في المعركة، ودُمرت 160 دبابة و360 عربة مدرعة في أسبوع واحد فقط دون تحقيق أي نتائج ملحوظة. ليوبارد وبرادلي المتفحمين في كل مكان".

واعتبر أن "مطالبة أوكرانيا بالقتال "حتى آخر أوكراني" هو مطلب غير إنساني".

وأكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أنه يجب عزل فلاديمير زيلينسكي من رئاسة أوكرانيا، بعد محاولة قوات كييف الفاشلة شن هجومها المضاد.

المصدر: نوفوستي