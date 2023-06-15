زلزال قوته 7.2 درجة يضرب منطقة قرب تونغا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الخميس، أن زلزالا قوته 7.2 درجة ضرب منطقة بالقرب من تونغا جنوب المحيط الهادئ يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال على بعد نحو 280 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من تونغا، وعلى عمق 167.4 كيلومترا.

Notable quake, preliminary info: M 7.2 - south of the Fiji Islands https://t.co/RokaLrvrd0 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 15, 2023

وأفاد نظام التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة بعدم وجود خطر من حدوث تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو كولومبيا البريطانية أو ألاسكا في أعقاب الزلزال.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أيضا إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في أستراليا.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال الذي وقع قرب المناطق الجنوبية من جزر فيغي بلغت 7 درجات.

المصدر: وكالات