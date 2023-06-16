حاكم مقاطعة خيرسون يعلن تعرضه لمحاولة ثانية لاغتياله نفذتها كييف

كشف القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، عن تعرضه لمحاولة اغتيال نفذها نظام كييف بقصف صاروخي لمبنى إدارة المقاطعة، وذلك في محاولة ثانية لقتله بعد تسميمه العام الماضي.

وكتب سالدو في قناته على "التليغرام": "يوم الجمعة الماضي، 9 يونيو، بناء على أمر من رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، وفلاديمير زيلينسكي، أطلق النظام العميل مطاردة حقيقية لي، حيث أطلق أكثر من عشرة صواريخ بريطانية عالية الدقة على أماكن تواجدي المزعومة في خيرسون".

وشدد سالدو على أن "مراكز الإيواء المؤقتة تم تدميرها وإحراقها، وبهذا، أظهر قادة نظام كييف مرة أخرى طبيعتهم النازية".

وأعلن سالدو، في وقت سابقk عن مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة قصف أوكراني بصواريخ بريطانية على معسكر "دنيبرياني" للأطفال في المقاطعة.

كما أكد أن الأرقام والعلامات الموجودة على حطام الصاروخ الذي استهدف معسكر الأطفال الترفيهي في المقاطعة، تؤكد أنه صاروخ "ستورم شادو" البريطاني.

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المصدر: نوفوستي