الخارجية التركية تستدعي السفير السويسري لدى أنقرة

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السويسري لدى أنقرة جان دانييل روتش، لمقر الوزارة، اليوم الخميس، احتجاجا على استهداف الرئيس التركي في تظاهرة تمّت في مدينة زيوريخ.

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وقالت مصادر ديبلوماسية من الخارجية التركية إنه "بعد وصول المعلومات بحادث حرق مجسم، ونشر لافتات استهدفت رئيسنا، في مدينة زيورخ يوم أمس بتاريخ 14 يونيو، فقد تم استدعاء السفير السويسري في أنقرة، جان دانيال روش، إلى وزارتنا صباح اليوم 15 يونيو من قبل نائب الوزير ومدير شؤون الاتحاد الأوروبي بالوزارة، السفير محمد كمال بوزاي".



وخلال الاجتماع، تم التأكيد للسفير روش، على أن هذا الهجوم الذي استهدف رئيسنا غير مقبول على الإطلاق، وتم التأكيد على أنه لا ينبغي السماح بمثل هذه الهجمات.

يأتي ذلك، على خلفية تظاهرة نفذتها مجموعة تطلق على نفسها اسم "تجمع الإضراب الثوري في زيورخ"، أمام مصرف "UBS" في مدينة زيورخ أمس الأربعاء وأحرقت العلم التركي، ودمية تمثل الرئيس أردوغان.

كما رفعت المجموعة لافتات كتبت عليها عبارة "اقتلوا أردوغان".

وبينما وصف الإعلام التركي هذه الفعالية بـ"الاستفزازية والحقيرة"، أفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن الشرطة السويسرية أوضحت أنها لم تكن على علم بالفعالية المذكورة وقالت إنها أقيمت دون الحصول على إذن مسبق.

المصدر: RT