تظاهرة تخللها حرق العلم التركي ومجسم لأردوغان في سويسرا (صور)

قالت وسائل إعلام تركية الخميس، إنه تم إحراق العلم التركي ودمية للرئيس رجب طيب أردوغان خلال تظاهرة أقيمت في مدينة زيوريخ السويسرية أمس الأربعاء.

فقد احتشدت مجموعة تطلق على نفسها اسم "تجمع الإضراب الثوري في زيورخ"، أمام مصرف "UBS" في المدينة وأحرقت العلم التركي، ودمية تمثل الرئيس أردوغان.

كما رفعت المجموعة لافتات كتبت عليها عبارة "اقتلوا أردوغان".

وبينما وصف الإعلام التركي هذه الفعالية بـ"الاستفزازية والحقيرة"، أفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن الشرطة السويسرية أوضحت أنها لم تكن على علم بالفعالية المذكورة وقالت إنها أقيمت دون الحصول على إذن مسبق.

وكشفت الوكالة التركية أن السفارة التركية في العاصمة السويسرية برن والقنصلية العامة التركية في زيورخ تحركتا عقب الفعالية المذكورة، وتواصلتا مع السلطات الفيدرالية السويسرية حول الأمر.

ونشر موقع "ahaber" التركي صورا من التظاهرة في زيوريخ.

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www.ahaber.com.tr

المصدر: الأناضول + ahaber