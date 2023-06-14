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أردوغان: لا يمكننا الموافقة على عضوية السويد في حلف الناتو قبل إيجاد حل لمسألة مكافحة الإرهاب

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أردوغان: لا يمكننا الموافقة على عضوية السويد في حلف الناتو قبل إيجاد حل لمسألة مكافحة الإرهاب
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن توافق على عضوية السويد في حلف الناتو قبل إيجاد حل لمسألة مكافحة الإرهاب.

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة عودته من أذربيجان إلى تركيا: "يجب على السويد أن تنفذ ما عليها من التزامات وواجبات من أجل قبول انضمامها للناتو، ودون ذلك لن ننظر بإيجابية لطلب انضمامها للحلف.. في ظل الصورة الحالية، لا نستطيع أن ننظر بإيجابية لانضمام السويد للناتو".

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من ناحية أخرى وفيما يخص عضوية الاتحاد الأوروبي قال أردوغان: "لقد مر 50 عاما، ولا يزال الاتحاد الأوروبي يقف في نفس النقطة.. سنضع هذه المسألة مرة أخرى على الطاولة، وعلينا تقييم هذا الأمر مرة أخرى".

وتابع أردوغان قائلا: "التوجه نحو الشرق أو الغرب في السياسة الخارجية ليس من مبادئنا، فنحن قريبون من الغرب وعلى المسافة نفسها من الشرق".

المصدر: RT

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