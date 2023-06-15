الأزمة المعيشية وصلت إلى الرغيف بتركيا.. ومخاوف من ارتفاع الأسعار

قالت صحيفة "زمان" التركية، إن المواطنين الأتراك يتخوفون من ارتفاع سعر الخبز بالبلاد، عقب قرار مكتب محاصيل الأرض التوقف عن بيع القمح المدعم لمصانع الدقيق.

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وتوقف مكتب محاصيل الأرض عن بيع القمح المدعم لمصانع الدقيق اعتبارا من هذا الشهر، بذريعة السيطرة على أسعار الخبز.

وذكرت صحيفة "جمهوريت" أن هذه الخطوة رفعت سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغرام من 340 ليرة إلى 570 ليرة.

وأفاد رئيس غرفة المهندسين الزراعين، باكي رمزي سوتشماز، بأن "تكبيد الدولة خسارة بمنح المنتجين دعما في محاولة لحماية المستهلك هو إجراء إيجابي، لكن لا يمكن استمراره طويلا"، مضيفا أن "القضية المهمة هي حماية المزارع ومنع الاستيراد، فخلال العام القادم سيقل الإنتاج بفعل أسعار الشراء الحالية".

وكانت الليرة التركية، شهدت انخفاضا في قيمتها أمام العملات الأجنبية، وخسرت نحو 7.5 بالمئة من قيمتها حيث تراجعت إلى 23.50 مقابل الدولار. وانخفض صافي احتياطيات البنك المركزي بنحو 1.3 مليار دولار إلى أدنى مستوى مسجل منذ بدء نشر البيانات في 2002.

وانخفض صافي الاحتياطيات بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022، وتحول إلى السلبي في الشهر الماضي لأول مرة منذ الأسابيع الخمسة الأولى من عام 2002 مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية مرتفعة خلال فترة الانتخابات التي أجريت في 14 و28 مايو المنصرم.

المصدر: صحيفة زمان