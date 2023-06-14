ترامب يجمع أكثر من مليوني دولار من التبرعات عقب انتهاء محاكمته

جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أكثر من مليوني دولار من التبرعات، بعد محاكمته أمس الثلاثاء بتهمة حيازته وثائق سرية بشكل غير قانوني.

وذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة، أن ترامب جمع أمس الثلاثاء مبلغ 2.04 مليون دولار، وذلك خلال فعالية جرت في ولاية نيوجيرسي عقب جلسة المحكمة.

ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الثلاثاء إلى محكمة في ميامي، لمواجهة اتهامات بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، حيث استدعي للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في المدينة والتي وجهت إليه رسميا 37 تهمة تتعلق بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة، وإصدار بيانات كاذبة.

ودفع ترامب ببراءته من كافة التهم الجنائية الـ 37 الموجهة إليه من قبل المحكمة في ولاية فلوريدا في قضية احتفاظه بالوثائق السرية، عقب ذلك أقام تجمعا لأنصاره في ولاية نيوجيرسي.

وذكرت صحيفة USA Today في مطلع شهر أبريل الماضي، بأن ترامب جمع أكثر من 4 ملايين دولار، خلال 24 ساعة من صدور لوائح الاتهام بحقه في نيويورك، في قضايا تتعلق بسجلات تجارية، لتفيد وسائل إعلام أمريكية في وقت لاحق بأنه جمع مبلغ 15.4 مليون دولار خلال أول أسبوعين من شهر أبريل.

المصدر: نوفوستي