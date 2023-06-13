ترامب يدفع ببراءته من كافة التهم الموجهة إليه

دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببراءته من كافة التهم الجنائية الـ 37 الموجهة إليه من قبل المحكمة في ولاية فلوريدا في قضية احتفاظه بالوثائق السرية.

وقال تود بلانش، محامي ترامب، أمام المحكمة الفدرالية في ميامي بولاية فلوريدا، يوم الثلاثاء: "بكل تأكيد نحن ندفع ببراءتنا".

وكان ترامب قد وصل إلى مقر المحكمة، حيث تم وضعه رهن الاعتقال، وتم أخذ بصمات أصابعه.

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ويحاكم ترامب مع مساعده السابق والت ناوتا، الذي تم اعتقاله أيضا.

ويحضر الجلسة المحقق الخاص جاك سميث، الذي كان يشرف على التحقيقات في قضية ترامب، التي يواجه فيها ما مجموعه 37 تهمة فدرالية، بما فيها احتفاظ المعلومات السرية الخاصة بالدفاع الوطني.

ويشار إلى أن ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهما جنائية فدرالية.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل جلسة المحكمة، أن "هذا هو واحد من الأيام الأكثر حزنا في تاريخ بلادنا. ونحن بلاد في حالة التدهور!!!".

المصدر: "سي إن إن"