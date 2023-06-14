رئيسي يهنئ بوتين بـ"يوم روسيا"

هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالعيد الوطني لروسيا (يوم روسيا)، وفق ما أفاد به الإعلام الإيراني.

ووجه الرئيس إبراهيم رئيسي اليوم، برقية إلى الرئيس فلاديمير بوتين، هنأه فيها بالعيد الوطني لروسيا الذي يصادف يوم 12 يونيو.

هذا وتمت إقامة مراسم العيد الوطني الروسي في مبنى السفارة الروسية لدى طهران يوم أمس الثلاثاء، في ضيافة السفير أليكسي ديدوف ، وحضرها وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني مهرداد بذرباش، وسفراء بعض الدول.

المصدر: "فارس"