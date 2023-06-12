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برج خليفة يزهو بألوان العلم الروسي احتفالا بـ"يوم روسيا".. (فيديو)

أخبار العالم العربي

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ارتسم برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين بألوان العلم الروسي، وذلك احتفالا بـ "يوم روسيا".

وتعتبر هذه بادرة جميلة من قبل إدارة البرج للتعبير لروسيا عن قوة أواصر الصداقة التي تجمع البلدين.

ونشرت إدارة برج خليفة عبر صفحتها في فيسبوك تهنئة للشعب الروسي بمناسبة هذا اليوم قالت فيها: "الليلة نشارك شعب روسيا الصديق احتفالاته بمناسبة يوم الوحدة الوطنية، نحتفل اليوم بالتاريخ العريق والثقافة والإنجازات الرائعة للشعب الروسي مع تمنياتنا الخالصة لهم بالفرح والوحدة والازدهار".

وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات لم تنضم إلى العقوبات الغربية المناهضة لروسيا، وتعتبر قناة مهمة لروسيا للالتفاف على العقوبات.

المصدر: تاس + كومسومولسكايا برافدا

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