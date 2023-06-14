تبون للحكومة الروسية: علاقتنا مع بلادكم تاريخية ولا تتغيّر ولا تعتمد على الوضع العالمي

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن العلاقة مع روسيا "تاريخية ولا يمكن لها أن تتغير"، مشيرا في كلمة له بمقر الحكومة الروسية إلى أن "تلك العلاقات لا تعتمد على الوضع العالمي".

وأضاف تبون اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين" "نعوّل على تطوير العلاقات مع روسيا في جميع المجالات، الزراعة والصناعة والثقافة".

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وتابع الرئيس الجزائري: "لدينا علاقات تاريخية ولا يُمكن أن تتغيّر حتى لو تغيّر الوضع في العالم، ونسعى لأن نصبح قوّة في القارة الإفريقية.. وقد بدأنا بالفعل في استعادة قوتنا الاقتصادية".

وأردف قائلا: "من المهم بشكل خاص تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأتمنّى أن تتعزّز علاقاتنا الاقتصادية في جميع المجالات: الزراعة والصناعة والثقافة".

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هذا وقد وصل الرئيس الجزائري مساء أمس الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

ودشّن صباح اليوم الأربعاء، نُصبا تذكاريا لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر، في العاصمة الروسية.

المصدر: النهار أونلاين + RT