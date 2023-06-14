"جيروزاليم بوست" تنشر تسلسلا زمنيا لحادث مقتل الجنود الإسرائيليين على يد المجند المصري

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، تسلسلا زمنيا بخصوص حادث الحدود المصرية الأخير الذي أسفر عن سقوط 3 جنود إسرائيليين على يد المجند المصري محمد صلاح.

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وحسب تقرير "جيروزاليم بوست"، جاء تسلسل الأحداث لحادثة الحدود المصرية الإسرائيلية كالآتي: "

- 4:10 صباحا: تم استدعاء قائد فرعي إلى الوحدة 203 (نقطة الحدود التي تعرضت للهجوم) عبر الهاتف، بدلا من جهاز الاتصال اللاسلكي العادي. وأفاد الجنديان بأن وضعهما آمن.

- 6:09 صباحا: وجد تحقيق روتيني أجراه جنود آخرون في الجوار أن الموقع لا يزال آمنا.

- 6:34 صباحا: لاحظ أحد المراقبين حركة بالقرب من موضع الوحدة 203.

- 6:50 صباحا: قام الحارس بتفتيش المنطقة، لكنه لم ير الشرطي المصري "الغازي" (كما يصفه الإعلام الإسرائيلي)، ربما لأن السياج طمس رؤيته وربما كان يبحث عن غزاة متعددين، كالمهربين عادة، وليس مجرد غاز واحد.

- 7:13 صباحا: يسمع جندي من وحدة قريبة إطلاق نار محتمل من موقع الوحدة 203 ثم يرى تحركا بعيدا عن الموقع..يفترض أنه لم يسمع - فالرياح العاتية في المنطقة يمكن أن تحجب مثل هذه الأصوات في تلك الساعة - وأن الشخص الذي يتحرك هو أوري، الذي نظر من بعيد إلى نفس البناء "للإرهابي" المصري (الوصف الإسرائيلي للمجند المصري)، ولم يبلغ عن الحادث.

- 9:03 صباحا: عندما يصل قائد فرعي والنوبة التالية لإغاثة الجنديين، يجدونهما قتلى بالرصاص.

- 9:22 صباحا: تم إعلان حالة تشغيلية خطيرة.

- 9:27 صباحا: بدأت طائرة بدون طيار تكتيكية ووحدات مختلفة في التحقيق بنشاط في المنطقة في حالة الحاجة إلى مطاردة جهة معادية متبقية (اعتقد بعض الضباط أن المجند المصري عاد إلى مصر).

- 9:34 صباحا: حاول شخص آخر العبور إلى إسرائيل من مصر، ولكن عندما واجهته قوات الجيش الإسرائيلي فر عائدا إلى مصر..هذا اقتنع بعض الضباط أن الحادث قد يكون قد انتهى.

- 9:48 صباحا: على الرغم من الاحتمال المذكور أعلاه بأن الحادث قد انتهى، فإن الكتيبة بأكملها عملت بكامل قوتها في وضع المطاردة.

- 10:37 صباحا: اعتقد أحد قادة الكتيبة أنها تعرفت على "الإرهابي" (حسب الوصف العبري) في موقع مرتفع مخفي، على بعد مسافة كبيرة من موقع الوحدة 203 ومن حيث كان متوقعا أن يكون، منتظرًا في كمين للآخرين.

- 11:08 صباحا: تم إطلاق طائرة بدون طيار تكتيكية تؤكد بشكل إيجابي أن الرجل المخفي مسلح ومن المحتمل أن يكون "الإرهابي" (التسمية الإسرائيلية للمجند المصري) قيد البحث.

- 11:35 صباحا: جرت المحاولة الأولى لمهاجمة "الإرهابي"، لكن أثناء تبادل إطلاق النار، قتل جندي إسرائيلي ثالث وأصيب جندي رابع، تم إجلاؤهم، حيث حدث تبادل إضافي لإطلاق النار.

- 12:22 مساء: شن هجوم ثان متعدد الجوانب أكثر تنسيقا ضد "الإرهابي".

12:24 مساء: مقتل "الإرهابي".

وفي وقت سابق، كان ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا في هجوم بالرصاص على الحدود الاسرائيلية المصرية، حيث قُتل فيها الرقيب ليا بن نون والرقيب أوري يتسحاق إيلوز على يد الجندي المصري محمد صلاح، حيث تمكن من دخول الأراضي الإسرائيلية، وأثناء المطاردة التي قادتها القوات الإسرائيلية، قُتل الرقيب واهاد دهان.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT