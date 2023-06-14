بوتين يشيد بالعلاقات الروسية الكوبية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات بين روسيا وكوبا، وقال إنها تتطور رغم الصعوبات الحالية.

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جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو كروز، حيث تابع الرئيس الروسي: "أنا سعيد جدا برؤيتك، لا أعتقد أن هناك حاجة للتأكيد على الطبيعة الخاصة والتحالفية لعلاقات بلدينا التي تطورت منذ عقود عديدة، وأنت تعلم أننا في روسيا كنا ولا زلنا نتمتع بموق خاص نحو جزيرة الحرية كوبا".

وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور على الرغم من كل الصعوبات التي نواجهها اليوم، حيث عقد اجتماع للجنة الحكومية مؤخرا، وقال: "أعلم أن لديك برنامجا كبيرا للغاية. وقد التقينا مؤخرا في سوتشي، بينما كنت تمثل كوبا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كدولة مراقبة".

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن تكون مشاركة رئيس الوزراء الكوبي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مثمرا، مؤكدا على أن الأكثر إثارة للاهتمام هو التعاون الثنائي بين روسيا وكوبا، الذي يجب وأن يتطور في جميع المجالات، بما في ذلك الطاقة والسياحة وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 14-17 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي