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بيسكوف يعلن عن خطاب كبير لبوتين الجمعة المقبل

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بيسكوف يعلن عن خطاب كبير لبوتين الجمعة المقبل
Globallookpress CHROMORANGE Bilderbox
صورة أرشيفية
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن خطاب كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة المقبل 16 يونيو في إطار الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، ولم يكشف بيسكوف عن القضايا التي سوف يتطرق إليها الرئيس في خطابه.

كذلك أضاف بيسكوف أن الرئيس يطلع على سير العمليات العسكرية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا من خلال القادة الموجودين في ساحة المعركة.

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وحول شبه جزيرة القرم، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين بأن شبه جزيرة القرم منطقة روسية، ولا يمكن لأي شخص استئجارها.

كذلك علق بيسكوف على المنطقة الآمنة التي تحدث عنها الرئيس، نظرا لأن نظام كييف أصبح يمتلك أسلحة بعيدة المدى، وهو ما يحتم تحريك الخط الآمن لضمان أمن الأراضي الروسية.

وبشأن صفقة الحبوب قال بيسكوف إن بإمكان روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب بعد انتهائها.

المصدر: نوفوستي

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