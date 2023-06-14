الدفاع الروسية: ضربات دقيقة من البحر والجو تصيب نقاط تمركز احتياطيات العدو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية شنت الليلة الماضية ضربات جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر والجو أصابت مواقع تمركز احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية.
جاء ذلك في التقرير اليومي للوزارة اليوم الأربعاء 14 يونيو، حيث تابع التقرير أن القوات المسلحة الروسية أصابت نقاط تمركز أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب ومستودعات الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية، وتم إصابة جميع الأهداف بنجاح.
يتبع،
المصدر: RT