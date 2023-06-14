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مصادر: منفذ جرائم نوتنغهام يرفض الإجابة على أسئلة الشرطة

أخبار العالم

مصادر: منفذ جرائم نوتنغهام يرفض الإجابة على أسئلة الشرطة
AFP
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المشتبه به في تنفيذ جريمة قتل ثلاثية في مدينة نوتنغهام، رفض الإجابة على أسئلة الشرطة، ووصف بأنه لديه تاريخ في تجارة المخدرات ومشاكل عقلية.

وقيل إن الشاب من جنوب إفريقيا، يبلغ من العمر 31 عاما، ويعتقد أنه وصل إلى البلاد وهو مراهق ولا يعتقد أنه لاجئ. وقالت المصادر إنه كان معروفا للشرطة لكن ليس لديه سجل جنائي.

وذكرت صحيفة "التلغراف" أنه يعتقد أن الشاب عاش في المملكة المتحدة لأكثر من عقد من الزمان ووصفه الجيران بأنه "رجل هادئ للغاية".

وبينت المصادر أن تحقيقات الشرطة لا تركز على جرائم الرجل على أنها إرهابية، بل على مشاكل الصحة العقلية التي يعاني منها المشتبه به.

المصدر: "ديلي ميل"

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