بريطانيا.. لحظة اعتقال رجل للاشتباه في ارتكابه عمليات طعن ودهس وقتل متتالية

تداول رواد موقع "تويتر" فيديو يظهر لحظة اعتقال الشرطة البريطانية لرجل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، بعد العثور على 3 قتلى في نوتنغهام كانوا ضحية عمليات طعن ودهس وقتل متزامنة.

31-year-old man has been arrested on suspicion of murder after three people were killed in Nottingham city centre this morning#Nottingham



A Thread pic.twitter.com/BB3jYCnjgr — UpdatesPlug 🔌 (@updates_plug) June 13, 2023

وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق بأن الضباط وأجهزة خدمات الطوارئ في عدة مواقع يتعاملون مع "حادث خطير مستمر"، مؤكدة أنه تم إغلاق العديد من الطرق في جميع أنحاء المدينة أثناء التحقيق في الحادث.

المصدر: RT