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بريطانيا.. لحظة اعتقال رجل للاشتباه في ارتكابه عمليات طعن ودهس وقتل متتالية

فيديوهات

بريطانيا.. لحظة اعتقال رجل للاشتباه في ارتكابه عمليات طعن ودهس وقتل متتالية
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تداول رواد موقع "تويتر" فيديو يظهر لحظة اعتقال الشرطة البريطانية لرجل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، بعد العثور على 3 قتلى في نوتنغهام كانوا ضحية عمليات طعن ودهس وقتل متزامنة.

وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق بأن الضباط وأجهزة خدمات الطوارئ في عدة مواقع يتعاملون مع "حادث خطير مستمر"، مؤكدة أنه تم إغلاق العديد من الطرق في جميع أنحاء المدينة أثناء التحقيق في الحادث.

المصدر: RT

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