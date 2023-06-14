أشبه بتسونامي.. أمواج شديدة تضرب شواطئ مدينة هندية وتجرف المصطافين! (فيديو)
ضربت أمواج شديدة شواطئ مدينة راتناغيري التابعة لولاية ماهاراشترا غرب الهند، مع اقتراب إعصار "بيبارجوي".
وأدت الأمواج إلى إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، وتسببت بأضرار مادية لأصحاب المحال المتواجدة على الشاطئ. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لارتفاع المد فجأة، واندفاع الأمواج نحو المتواجدين في المكان.
रत्नागिरी- गणपतीपुळे समुद्रातील पाण्याच्या पातळीत वाढ— Tejas Borghareتیجس (@TejasBorghare77) June 11, 2023
समुद्राचं पाणी चौपाटीवरील दुकानांत शिरलंय
समुद्राचे पाणी गणपतीपुळे मंदिराच्या पायऱ्यांपाशी
बिपरजाॅय चक्रीवादळाच्या परिस्थितीमुळे
दोन दिवसांपासून समुद्राला प्रचंड उधाण #kokan#ratnagiri#konkanpic.twitter.com/RpuKynlZSI
وأمس الثلاثاء، تم إجلاء أكثر من 40 ألف شخص في الهند وباكستان مع اقتراب الإعصار "بيبارجوي"، ويعني "كارثة" باللغة البنغالية، مصحوبا برياح تزيد سرعتها عن 150 كيلومترا في الساعة.
This video depicts #Ganpatipule Beach in #Ratnagiri during the occurrence of Cyclone Biparjoy.— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 12, 2023
The intensity of the sea waves is extremely High. #CycloneBiperjoy#viral2023#maharashtra#Indiapic.twitter.com/meJ1h2MfUQ
ويتقدم الاعصار في بحر العرب، ومن المفترض أن يصل غدا الخميس إلى اليابسة بين جنوب باكستان وغرب الهند، وفقا لخدمات الأرصاد الجوية.
وذكرت سلطات البلدين أنه تم إجلاء أكثر من 22 ألف شخص في إقليم السند الباكستاني وأكثر من 20 ألف شخص في ولاية غوجارات الهندية.
CCTV footage shows #Ganpatipule Beach in #Ratnagiri during the occurrence of Cyclone Biparjoy. People were seen getting swept away by high intensity sea waves. #CycloneBiperjoy#viral2023#maharashtra#India#BiparjoyCyclone#BiparjoyUpdate#viral#viralvideo#viralnews#Indiapic.twitter.com/XjrBhZsUzu— Anjali Choudhury (@AnjaliC16408461) June 12, 2023
وعلى سواحل ولاية غوجارات، طلب من الصيادين عدم دخول البحر، حيث من المرجح أن يتجاوز ارتفاع الأمواج 3 أمتار قرب الميناء. وقام خفر السواحل الهندي يوم الاثنين بإجلاء 50 من أفراد طاقم سفينة تنقيب عن النفط كانت تواجه العاصفة.
وتضرب الأعاصير على نحو متكرر شمال المحيط الهندي، حيث يعيش عشرات الملايين من الأشخاص، لكن العلماء يؤكدون أن وتيرتها وشدتها ازدادتا بسبب الاحتباس الحراري.
المصدر: RT+ وكالات