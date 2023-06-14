ترامب يعتبر محاكمته اضطهادا سياسيا ومحاولة من بايدن لتزوير الانتخابات

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتهامات الجديدة ضده بأنها اضطهاد سياسي، ومحاولة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن "لتزوير الانتخابات مرة أخرى".

وقال ترامب في كلمة ألقاها أمام أنصاره في نيوجيرسي: "لقد شهدنا اليوم أفظع وأشنع إساءة استخدام للسلطة في تاريخ بلدنا. إنه لأمر محزن للغاية أن نرى ذلك".

وأضاف الرئيس السابق أن الحديث يدور عن "تدخل في الانتخابات ومحاولة أخرى لسرقة نتائجها"، معتبرا أن ما يحدث هو "اضطهاد سياسي".

وحضر ترامب أمس الثلاثاء جلسة استماع في ميامي، وواجه خلالها اتهامات بسوء التعامل مع وثائق سرية وعرقلة سير العدالة في 38 تهمة، وقد رفض الاعتراف بالذنب.

وعثر مكتب التحقيقات الأمريكي على صناديق بها وثائق متفاوتة درجة السرية في مقر إقامة ترامب على أراضي نادي Mar-a-Lago في فلوريدا.

ويصف ترامب هذه القضية الجنائية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ينوي المشاركة فيها، وذكر بأن الرئيس الأمريكي الحالي بدوره تم العثور على وثائق سرية في منزله، لكن لم يتم توجيه الاتهام إليه بعد.

المصدر: نوفوستي